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Царьград

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В метро Санкт-Петербурга погибла девушка, упавшая с платформы

В метро Санкт-Петербурга погибла девушка, упавшая с платформы

В северной столице под колёсами поезда в метро погибла девушка22 ноября в телеграм-канале "Метро Петербурга" появилась трагическая новость о том, что на станции "Приморская" один из пассажиров упал с платформы.

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