Перевозчик Олег Бесчастный предстанет перед судом за дачу взятки замглавы Барнаула

У предпринимателя арестовали имущество на сумму более 52 млн рублей В Барнауле перед судом предстанет перевозчик Олег Бесчастный по обвинению в даче взятки заместителю главы городской администрации по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву.
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