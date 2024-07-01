Перевозчик Олег Бесчастный предстанет перед судом за дачу взятки замглавы Барнаула

У предпринимателя арестовали имущество на сумму более 52 млн рублей В Барнауле перед судом предстанет перевозчик Олег Бесчастный по обвинению в даче взятки заместителю главы городской администрации по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву.