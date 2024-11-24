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Аналитики зафиксировали восстановление рынка элитной аренды в Москве

Аналитики зафиксировали восстановление рынка элитной аренды в Москве

На протяжении этого года рынок элитной аренды Москвы переживал бум спроса, и к осени 2024 года ситуация уже была близка к катастрофической: высокобюджетных предложений на рынке оставалось настолько мало, что арендаторы соглашались на компромиссные варианты, а кто-то и вовсе понижал требования к уровню квартиры и сегменту.

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