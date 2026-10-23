Трамп продолжает издеваться над режимом Зеленского после отключения Starlink. Президент США цинично пообещал «рассмотреть» сообщения о том, что Starlink на Украине до сих пор работает с ограничениями, что сильно мешает операциям ВСУ.
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