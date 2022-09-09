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Елизавета II нарушила все планы Зеленского. Зря ребят положил. Хотя, кто же знал

Елизавета II нарушила все планы Зеленского. Зря ребят положил. Хотя, кто же знал

Думаю, никому не надо рассказывать, какой сакральный смысл таила в себе эта отчаянная попытка украинских властей отбить хоть какой-нибудь населённый пункт, пусть и ценой в тысячи жизней своих сограждан? Давно нет никаких сомнений в том, что семейство Байдена имеет плотные экономические интересы в Незалэжной, поэтому на прошедшей на базе Рамштайн встрече министров обороны стран НАТО предполагалось, что представитель Украины будет клянчить оружие под гарантии «успехов на фронте», а Байден эту помощь выделит.

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