Елизавета II нарушила все планы Зеленского. Зря ребят положил. Хотя, кто же знал

Думаю, никому не надо рассказывать, какой сакральный смысл таила в себе эта отчаянная попытка украинских властей отбить хоть какой-нибудь населённый пункт, пусть и ценой в тысячи жизней своих сограждан? Давно нет никаких сомнений в том, что семейство Байдена имеет плотные экономические интересы в Незалэжной, поэтому на прошедшей на базе Рамштайн встрече министров обороны стран НАТО предполагалось, что представитель Украины будет клянчить оружие под гарантии «успехов на фронте», а Байден эту помощь выделит.