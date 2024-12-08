Стало известно, как мошенники используют спецслужбы России

ФСБ России: телефонные мошенники часто действуют от имени спецслужб В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России рассказали ТАСС, что телефонные мошенники часто вымогают деньги в обмен на закрытие якобы возбужденных уголовных дел в отношении россиян или членов семьи своих жертв.
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