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Журнал «Профиль»

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Трамп назвал Канаду главным нарушителем режима пошлин

Президент США прокомментировал очередной виток торгового противостояния между двумя странами. "Один из главных нарушителей – Канада.

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