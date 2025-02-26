Тайный смысл заявлений Путина, ради которых было прервано вещание ТВ. Эксперты уже назвали это событие высшим пилотажем

АМ Александр Мишин Попытка угодить штатам так как больше некому. У нас во всем прорыв , нет аналогов! Уже даже никто не смеётся над этим. Хоть бы телефон сделали.

Геннадий Исаков "Лишь не годятся сталинские методы в отношении собственного народа, что он натворил бесконечными репрессиями и многомиллионным уничтожением людей в мирное время." Хватит повторять высосанное из пальца вранье про СССР и про Сталина. Не было никаких "бесконечных" репрессий и не было никакого "миллионного унижения". Народ Сталина уважал. Я этому свидетель.