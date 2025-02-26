Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Тайный смысл заявлений Путина, ради которых было прервано вещание ТВ. Эксперты уже назвали это событие высшим пилотажем

Тайный смысл заявлений Путина, ради которых было прервано вещание ТВ. Эксперты уже назвали это событие высшим пилотажем

Интересная жизнь с Vera Star   Вчера вечером эфир федеральных российских ТВ-каналов был прерван ради выступления Владимира Путина.

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Комментарии
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АМ
Александр Мишин
Попытка угодить штатам так как больше некому. У нас во всем прорыв , нет аналогов! Уже даже никто не смеётся над этим. Хоть бы телефон сделали.
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15 час.
Геннадий Исаков
&quot;Лишь не годятся сталинские методы в отношении собственного народа, что он натворил бесконечными репрессиями и многомиллионным уничтожением людей в мирное время.&quot; Хватит повторять высосанное из пальца вранье про СССР и про Сталина. Не было никаких &quot;бесконечных&quot; репрессий и не было никакого &quot;миллионного унижения&quot;. Народ Сталина уважал.  Я этому свидетель.
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15 час.
aboreiko Борейко
&quot;Россия не против сохранения государственности Украины, главное, чтобы с ее территории не исходила угроза для нашей страны&quot;- это высший пилотаж дипломатии. Просто эту государственность надо демонтировать и заново учредить и построить, чтобы сделать ее безопасной и полезной. А еще надо помнить, что мы не начнем переговоры, пока ВСУ не уйдут с наших новых и старых территорий и никаких натовских миротворцев на Украине.
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10 час.
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