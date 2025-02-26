Интересная жизнь с Vera Star Вчера вечером эфир федеральных российских ТВ-каналов был прерван ради выступления Владимира Путина.
Тайный смысл заявлений Путина, ради которых было прервано вещание ТВ. Эксперты уже назвали это событие высшим пилотажем
Комментарии
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АМ
Александр Мишин
Попытка угодить штатам так как больше некому. У нас во всем прорыв , нет аналогов! Уже даже никто не смеётся над этим. Хоть бы телефон сделали.
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15 час.
Геннадий Исаков
"Лишь не годятся сталинские методы в отношении собственного народа, что он натворил бесконечными репрессиями и многомиллионным уничтожением людей в мирное время." Хватит повторять высосанное из пальца вранье про СССР и про Сталина. Не было никаких "бесконечных" репрессий и не было никакого "миллионного унижения". Народ Сталина уважал. Я этому свидетель.
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15 час.
aboreiko Борейко
"Россия не против сохранения государственности Украины, главное, чтобы с ее территории не исходила угроза для нашей страны"- это высший пилотаж дипломатии. Просто эту государственность надо демонтировать и заново учредить и построить, чтобы сделать ее безопасной и полезной. А еще надо помнить, что мы не начнем переговоры, пока ВСУ не уйдут с наших новых и старых территорий и никаких натовских миротворцев на Украине.
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10 час.
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