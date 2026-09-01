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Ивановские новости

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Суд обязал власти села в Ивановской области дать жителям чистую воду

Суд обязал власти села в Ивановской области дать жителям чистую воду

Жители Писцово несколько лет пили воду, не соответствующую санитарным нормам, из-за отклонений по ключевым показателям в единственной скважине.

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