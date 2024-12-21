Эксперты из Татарстана оценили итоги года с Владимиром Путиным

Эксперты из Татарстана оценили итоги года, подведенные Президентом РФ Владимиром Путиным. Также они рассказали, что из услышанного стало наиболее актуально для республики и о чем эксперты сами спросили бы главу государства.
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