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Татар-информ

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Эксперты из Татарстана оценили итоги года с Владимиром Путиным

Эксперты из Татарстана оценили итоги года с Владимиром Путиным

Эксперты из Татарстана оценили итоги года, подведенные Президентом РФ Владимиром Путиным. Также они рассказали, что из услышанного стало наиболее актуально для республики и о чем эксперты сами спросили бы главу государства.

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