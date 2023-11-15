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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глотов о том, как Ротенберг реагирует на неудачи СКА: «Спокойно, подбадривает нас. Сплачивает коллектив и дает нам карт-бланш»

Нападающий СКА поделился мыслями после матча с «Ак Барсом» (4:2). – Что подумал при 2:2? – Я подумал, что начинается интересная игра.

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