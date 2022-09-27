Регионы России

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leliya N
    Америкосы напрашиваются на армагеддонСША пытаются усил...
  • Татьяна Шаблий
    Что Узбекистан задрожал перед Америкой? Не боится , что Россия может поставить условия, тоже мне, союзнички.«Мир» под угрозой
  • Влад Владимиров
    Пусть все эти неугомонные, блин, русофобы здесь для начала представят всем  справки об адекватности своей. Уж больно...Мировая реакция н...

Завершился четвертый день голосования на пророссийских референдумах

Завершился четвертый день голосования на пророссийских референдумах

В частично признанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в контролируемых российскими военными частях Херсонской и Запорожской областей Украины завершился четвертый день голосования по вопросу о вхождении в состав России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх