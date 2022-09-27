Завершился четвертый день голосования на пророссийских референдумах

В частично признанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в контролируемых российскими военными частях Херсонской и Запорожской областей Украины завершился четвертый день голосования по вопросу о вхождении в состав России.
В частично признанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в контролируемых российскими военными частях Херсонской и Запорожской областей Украины завершился четвертый день голосования по вопросу о вхождении в состав России.
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