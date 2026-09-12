Колумбия: Шесть солдат были ранены, когда диссиденты бывших FARC фронта Дагоберто Рамоса нанесли удар по району Эль-Сокорро в Кальдоно, департамент Каука, с помощью начиненного бомбой беспилотника поздно вечером 11 сентября.