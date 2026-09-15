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Пункт-А

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Еще один участок опорной автотрассы сдали в эксплуатацию в Астраханской области

Еще один участок опорной автотрассы сдали в эксплуатацию в Астраханской области

Завершен ремонт еще одного участка региональной автодороги Волгоград — Астрахань. 10-километровый участок на границе Красноярского и Наримановского районов ремонтировали в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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