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Глава Минобороны Израиля анонсировал завершение миссии по ХАМАС в Газе

Глава Минобороны Израиля анонсировал завершение миссии по ХАМАС в Газе

Jehad Alshrafi/AP/TASS Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна продолжит устранять участников атаки 7 октября 2023 года и готовится завершить операцию по ликвидации движения ХАМАС.

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