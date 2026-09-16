Глава Минобороны Израиля анонсировал завершение миссии по ХАМАС в Газе

Jehad Alshrafi/AP/TASS Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна продолжит устранять участников атаки 7 октября 2023 года и готовится завершить операцию по ликвидации движения ХАМАС.
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