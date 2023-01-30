Профсоюз судей НБА – о матче «Селтикс» – «Лейкерс»: «Как и все остальные, рефери допускают ошибки»

Профсоюз судей НБА выступил с заявлением по итогам матча «Селтикс» – «Лейкерс» (125:121 ОТ), под занавес основного времени которого было пропущено повлиявшее на исход нарушение правил на Леброне Джеймсе.
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