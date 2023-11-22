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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Виталий Милонов о мероприятиях к Году семьи: «Россиян должно быть 500 миллионов»

Виталий Милонов о мероприятиях к Году семьи: «Россиян должно быть 500 миллионов»

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. Глава РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Согласно указу, правительство должно до конца года учредить соответствующий комитет и разработать план мероприятий.

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