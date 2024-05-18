В городском парке на летней танцплощадке все готово к празднику, посвященному Дню семьи "Отдыхаем всей семьей".
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В городском парке на летней танцплощадке все готово к празднику, посвященному Дню семьи "Отдыхаем всей семьей".