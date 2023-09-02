Скандальная история с волгоградской школой, где в один класс собрали детей мигрантов, а по-русски говорила лишь их учительница, обрастает новыми подробностями.
Скандал в Волгограде с классом детей мигрантов: Учитель хранит молчание
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Александр Шарнов
Вот ты и есть ЖОПА
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1 д.
59
Откель вещаешь? Тебя чурки устраивают?
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1 д.
59
https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43567594878/CHto-obedinyaet-mnogonatsionalnyih-spetsialistov-zabotlivo-podve?utm_referrer=mirtesen.ru
Что объединяет многонациональных специалистов, заботливо подвезенных в РФ из расчета не менее "300 тыс. рыл в год"? - Любопытно, однако - 2 сентября - 43567594878
Любопытно, однако - МирТесен
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1 д.
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