ТАСС: Wi-Fi на борту российских самолетов может появиться до 2028 года

Wi-Fi на борту пассажирских самолетов в России может появиться до 2028 года. Об этом заявил генеральный директор государственного оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин в беседе с ТАСС.
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