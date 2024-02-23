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Закон, порядок, государство

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Полицейские Петербурга раскрыли убийство 24-летней давности

26 января 2000 года около 21:00 в холле общежития в доме 9 по Сиреневому бульвару в Петербурге был обнаружен труп 24-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

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