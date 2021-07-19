Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 19 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок В пятницу достаточно большое количество сигналов совпало с нужными показателями индикатора MACD, поэтому практически все точки входа были торгуемыми.
Уровни покупки и продажи EURUSD на 19 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок В пятницу достаточно большое количество сигналов совпало с нужными показателями индикатора MACD, поэтому практически все точки входа были торгуемыми.
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