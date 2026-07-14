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Акции компании Илона Маска рухнули

Акции компании Илона Маска рухнули

По итогам торгов 13 июля акции американской космической корпорации SpaceX упали на 4,2 процента, до 139,14 доллара, что уже близко к 135 долларам — цене на IPO (первичное размещение), состоявшемся месяц назад.

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