Акции компании Илона Маска рухнули

По итогам торгов 13 июля акции американской космической корпорации SpaceX упали на 4,2 процента, до 139,14 доллара, что уже близко к 135 долларам — цене на IPO (первичное размещение), состоявшемся месяц назад.
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