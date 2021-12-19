Одеваемся ярко, неординарно — репетируем эффектный выход из самоизоляции. Советы имиджмейкера

#хакнем_стиль ( самая стильная рубрика Хакнем) Из личного архива Имидж человека — это совокупность факторов: настроения, воспитания, среды обитания, индивидуальных особенностей внешности, и как это ни странно, астрологического знака зодиака! — Сегодня наступил новый Лунный месяц Телец, и это значит, что мы все находимся под его влияниям.