На «Адмиралтейских верфях» сменился генеральный директор

Незадолго до отставки он отправил часть работников в простой. Совет директоров Объединённой судостроительной корпорации накануне прекратил полномочия генерального директора «Адмиралтейских верфей» Андрея Веселова.
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