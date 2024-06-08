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Позитив для оптимистов

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Клинцевич рассказал, когда третьи страны ответят США русским оружием: «Оно уже там»

Клинцевич рассказал, когда третьи страны ответят США русским оружием: «Оно уже там»

«Будет передаваться закамуфлировано, в морских контейнерах» Зеркальный ответ России на согласие стран НАТО применять Украиной их дальнобойное оружие по нашей территории был озвучен Владимиром Путиным в интервью мировым информагентствам.

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