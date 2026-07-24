Седокова и Долина отменили концерты из-за низкого спроса

Летом отменены концерты Анны Седоковой в Москве и Ларисы Долиной в баре Petter из-за слабых продаж. Анну подвели проблемы с менеджером; Лариса переносит осенние концерты.
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