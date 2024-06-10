Volkswagen рассказал о безумном Golf с турбомотором VR6

Американский сайт Motor1.com выяснил у автогиганта подробности о секретном проекте хот-хэтча мощностью 469 лошадиных сил и крутящим моментом 520 Нм! Инфернальный Volkswagen Golf был построен в единственном экземпляре в 2009 году.
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