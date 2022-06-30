В подмосковной деревне мужчина облил себя и сожительницу бензином и поджег

Подмосковная полиция расследует инцидент с поджогом женщины ее бывшим возлюбленным. Все произошло утром в четверг в подмосковной деревне Муриково в Шаховской, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.