Взрывы в Бердянске пояснили учениями

Прозвучавшие в Бердянском районе взрывы не связаны с обстрелом, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов.
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