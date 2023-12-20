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Царьград

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Взрывы в Бердянске пояснили учениями

Взрывы в Бердянске пояснили учениями

Прозвучавшие в Бердянском районе взрывы не связаны с обстрелом, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов.

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