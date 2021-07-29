Тайная доктрина

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Когда взорвётся Бетельгейзе?

Когда взорвётся Бетельгейзе?

Когда взорвётся Бетельгейзе? Бетельгейзе - красный сверхгигант, который находится на последней стадии своей эволюции.

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Юрий Ильинов
Давайте поговорим о тотальном контроле, с помощью биометрии и, в перспективе, чипизацизии.
Юрий Ильинов
🔥А Вы знали??❓ ℹ️Что у геккона Токи на чешуйках расположены микроскопические щеточки из малюсеньких волосков, разглядеть которые ученым удалось с помощью 35000-кратного увеличения под микроскопом. На одном пальце токи наличествует более 200 миллионов таких щеточек. За счет своей малой величины их крючкообразные волоски могут охватывать любые неровности даже на поверхности, кажущейся людям абсолютно гладкой. Складывается впечатление, что на пальцах гекконов имеются присоски⤵️⤵️⤵️

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