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«Реал» сообщил о прибытии Думфриса сгенерированным ИИ роликом. 30-летнего защитника купили у «Интера» в начале июля

« Реал » сообщил о прибытии Дензела Думфриса полностью сгенерированным нейросетями роликом. В начале июля мадридцы объявили о трансфере 30-летнего защитника из «Интера».

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