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Новый «мирный план» из США: Давайте надеяться, что Киев не будет воровать!

Новый «мирный план» из США: Давайте надеяться, что Киев не будет воровать!

США и Европа разрабатывают совместный мирный план по Украине, который подразумевает заморозку по линии фронта, снятие санкций с России, заключение ею комплексного соглашения с Европой и гарантии безопасности.

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