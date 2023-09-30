Эффективность нового препарата от рака достигает 100%, заявил онколог

По словам эксперта, лекарство хорошо переносится и не имеет серьезных побочных эффектов Новый российский препарат для лечения онкологических заболеваний может достигать 90-100% эффективности, заявил агентству РИА Новости врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению из НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.