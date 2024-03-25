Отставной британский десантник Милберн: НЛО совершало визит на Землю

Специалисты британского спецназа «нашли остатки» инопланетного корабля в конце 1980-х годов. Такое заявление сделал ветеран элитного парашютного полка британской армии Фрэнк Милберн в беседе с изданием Daily Mail.
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