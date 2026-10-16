Житель Великобритании Квентин Уэбб продолжает жить спустя 20 лет после обнаружения рака почки на поздней стадии, несмотря на первоначальный прогноз врачей, сообщает KP.
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