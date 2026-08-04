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Царьград

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Суд Армении принял иск экс-чиновника Дрмеяна к Пашиняну о защите чести

Суд Армении принял иск экс-чиновника Дрмеяна к Пашиняну о защите чести

Гражданский суд Армении принял к производству иск бывшего главы офиса представителя республики по международно-правовым вопросам, представителя партии «Крылья единства» Липарита Дрмеяна к премьер-министру Николу Пашиняну.

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