В Татарстане арестовали наркокурьера, который вез 6 кг наркотиков в боксерской груше

В Татарстане полицейские задержали наркокурьера, перевозившего наркотики в боксерской груше. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Geely, за рулем которого находился 44-летний житель Сочи, для проверки документов.
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