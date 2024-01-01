Окружной дорогой: как реформируюся российские вооруженные силы

В 2023 году продолжалось реформирование Вооруженных сил России. В рамках военного строительства создавались Московский и Ленинградский военные округа, которые должны парировать новые угрозы с разных направлений.
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