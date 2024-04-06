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Харьков надо брать! Но когда и как

Харьков надо брать! Но когда и как

Автор: Александр Ставер  Не утихают споры по вопросу взятия Харькова. Что любопытно, споры ведутся и в украинских ресурсах, и в российских.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Автор начал за здравие-кончил за упокой. Вернее, наоборот)) &quot;Харьков брать нельзя, потому что взятие Бахмута, имеющего площадь 41 квадратный километр, обошлось Вагнеру в 20 000 погибших, а миллионник Харьков  занимает по площади – 350  кв. км. &quot; При этом автор, не считая, что взятие Харькова и Днепропетровска овчинки выделки не стоит, но все равно надо  идти либо штурмом (потери СВО математически вычислимы - несколько десятков тысяч убитыми), либо окружением. Что тоже не айс, поскольку это  опять же потери, а главное,  задействование в операции на длительное время большого кол-во частей СВО и минусование их на других участках фронта. А лишних бойцов в СВО нет. При этом ЗА ЗДРАВИЕ!! - &quot;нам необходимо подчищать побережье и выходить к западным границам Украины. Лишить Киев выхода к морю. И, в конечном итоге, ликвидировать это псевдогосударство. И поделиться им с Лукашенко&quot;. Да при такой скорости продвижения СВО, Батька при всем своем здоровье до этого подарка просто не доживет. Как надоело комментировать бред подобных статей. И, ведь, мужики же пишут! Позорище!
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