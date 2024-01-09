В ДТП на ЕКАД пострадали 4 человека, в том числе ребенок

Накануне в ДТП под Березовским пострадали 4 человека. Инцидент произошел на 15-м км ЕКАД. По данным регионального УГИБДД, водитель «Рено Логан» не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Рено Сандеро».
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