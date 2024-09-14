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Спички - не игрушка

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В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья трудовых мигрантов

В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья трудовых мигрантов

Трудовые мигранты из Таджикистана заявили, что сталкиваются с «тяжелыми условиями труда и ограниченным доступом к медицине», и это способствует росту числа случаев ВИЧ и туберкулеза, а также психических заболеваний «из-за постоянного стресса и изоляции».

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Комментарии
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Ирина
А что на стройках ВИЧ раздают? Это болезнь от &quot;тяжелой работы&quot;?
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13 час.
Александр Маркитанов
подтверждаю - вредно! Особенно, когда дойдёт до линчевания преступников на местепреступления. Будут болеть переломы и отбитая репа.
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9 час.
Лариса Эрязова
Пусть валят в свои кишлаки...гадкий народ и грязный
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1 час.

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