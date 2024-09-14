В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья трудовых мигрантов

Трудовые мигранты из Таджикистана заявили, что сталкиваются с «тяжелыми условиями труда и ограниченным доступом к медицине», и это способствует росту числа случаев ВИЧ и туберкулеза, а также психических заболеваний «из-за постоянного стресса и изоляции».
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