🛠️ В Симферополе строят канализацию. Сейчас работы проводят на пересечении улиц Чехова и Братская Специалисты разрабатывают грунт в траншеях под трубопроводы, монтируют колодцы и футляры.
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🛠️ В Симферополе строят канализацию. Сейчас работы проводят на пересечении улиц Чехова и Братская Специалисты разрабатывают грунт в траншеях под трубопроводы, монтируют колодцы и футляры.