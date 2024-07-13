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Рэйчел Инглиш (Rachel English) художница из Техаса

Рэйчел Инглиш (Rachel English) художница из Техаса

ОБРАЗОВАНИЕ 2010 - 2014 - Техасский университет в Остине, бакалавр искусств, Художественная студия ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 2019 - Форма и пустота : Галерея 500X, Даллас, Техас 2016 - Акаталепсия : Галерея Black Lagoon, Остин, Техас ПРЕССА / ПУБЛИКАЦИИ 2018 - Voyage Dallas, The Thought-Provokers; Чествование художников и креативщиков 2016 - Austin Monthly, июньский выпуск за 2016 год источник https://www.

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