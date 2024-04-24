МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Улена
    Начинается! Насмотрелись на нашу вежливость и начинают наглеть! Вот как можно в таком окружении быть порядочными?Россия готова на ...
  • Бендер Задунайский
    После 20 мая зеля становится нелегитимен . Будет узурпатором , главой хунты . Так какое , нахрен , приглашение на ноя...Президент Азербай...
  • Татьяна Кибишева
    Все чудесатее и чудесатее... Какой кошмар! Они все связаны и повязаны! Кто у нас в руководстве МО? Кто ответит за кад...Задержанный зммин...

Россия принялась за Новобахмутовку: На Часов Яр посыпались КАБы. Арест замминистра Иванова. Новая тактика "Гераней" – Горячая сводка СВО

Россия принялась за Новобахмутовку: На Часов Яр посыпались КАБы. Арест замминистра Иванова. Новая тактика "Гераней" – Горячая сводка СВО

Фото: mil.ru Сегодня 2,8K прочитали Русские войска смогли воспользоваться несогласованностью в действиях украинской армии на Очеретинском участке фронта, вследствие чего динамично продолжают расширять свою зону влияния в регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх