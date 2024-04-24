Россия принялась за Новобахмутовку: На Часов Яр посыпались КАБы. Арест замминистра Иванова. Новая тактика "Гераней" – Горячая сводка СВО

Фото: mil.ru Сегодня 2,8K прочитали Русские войска смогли воспользоваться несогласованностью в действиях украинской армии на Очеретинском участке фронта, вследствие чего динамично продолжают расширять свою зону влияния в регионе.
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