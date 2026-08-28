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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кисляк показал командный завтрак ЦСКА. Баринов подколол Матвея по поводу медиаактивности: «Тебе рано думать об этом»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в первом выпуске своего влога показал, как команда восстанавливается после матчей.

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