СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex
    "Такой опытный политик"? Никогда про него не слышал, и после этих выборов, видимо, никогда не услышу. Человек, у кото...Власть наконец ос...
  • Виктор Галкин
    Это не девяностые, это так семья воспитала. Они, и должны ответить."Людей очень жалк...
  • Галина Гельдыева
    Эта правнучка позор нашей страны, это все девяностые, как говорят потерянное поколение. так оно и есть."Людей очень жалк...

«Хотим мусульманскую Россию!». Скандальное заявление имама о будущем страны о «России не для русских»

«Хотим мусульманскую Россию!». Скандальное заявление имама о будущем страны о «России не для русских»

Московский имам Ильдар Аляутдинов возложил на себя великую миссию по увеличению численности вымирающего населения РФ за счёт прибывающих мусульман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИГ
Ирина Голота
этот &quot;не совсем мусульманин&quot; совсем &quot;рамсы&quot; попутал 🤨
Ответить
3 час.
Горский Виктор
По словам Ключевского Пётр I, &quot;разорил страну хуже всякого неприятеля&quot;. - В жизни происходит только то, что и должно происходить, ибо оно предопределено всем ходом предшествующих событий. -  Если что-то не нравится сегодня, не то надо было делать вчера, год,... десять ... лет назад. А чтоб предвидеть, надо писать ту историю, которая происходила, а не ту, которая радует правителей и население. Как думаете, во время конкисты в Сибирь, наши первопроходцы шли туда чтоб принимать ихнюю веру? А потому наш народ думает, что расширение России (И НЕ ТОЛЬКО ЦАРСКОЙ), несло с собой только прогресс, медицину и образование? К сожалению, ИМ их родители и прародители несли другую историю, о которой мы не знали, а потому теперь, приходится воскликнуть: &quot;Ой! Чем это?&quot; Это надо было предвидеть. Они более подготовлены и приспособлены к борьбе за жизнь! Происходит то, что происходило во всём мире и во все времена.
Ответить
1 час.
partizan451 русский
Да говно вопрос,а ты будешь моей любимой женой.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх