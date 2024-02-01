Московский имам Ильдар Аляутдинов возложил на себя великую миссию по увеличению численности вымирающего населения РФ за счёт прибывающих мусульман.
«Хотим мусульманскую Россию!». Скандальное заявление имама о будущем страны о «России не для русских»
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ИГ
Ирина Голота
этот "не совсем мусульманин" совсем "рамсы" попутал 🤨
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3 час.
Горский Виктор
По словам Ключевского Пётр I, "разорил страну хуже всякого неприятеля". - В жизни происходит только то, что и должно происходить, ибо оно предопределено всем ходом предшествующих событий. - Если что-то не нравится сегодня, не то надо было делать вчера, год,... десять ... лет назад. А чтоб предвидеть, надо писать ту историю, которая происходила, а не ту, которая радует правителей и население. Как думаете, во время конкисты в Сибирь, наши первопроходцы шли туда чтоб принимать ихнюю веру? А потому наш народ думает, что расширение России (И НЕ ТОЛЬКО ЦАРСКОЙ), несло с собой только прогресс, медицину и образование? К сожалению, ИМ их родители и прародители несли другую историю, о которой мы не знали, а потому теперь, приходится воскликнуть: "Ой! Чем это?" Это надо было предвидеть. Они более подготовлены и приспособлены к борьбе за жизнь! Происходит то, что происходило во всём мире и во все времена.
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1 час.
partizan451 русский
Да говно вопрос,а ты будешь моей любимой женой.
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1 час.
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