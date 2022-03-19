Ришон Холмс пропустит остаток сезона-2021/22 по личным причинам

Бигмен «Сакраменто» Ришон Холмс пропустит оставшиеся матчи сезона-2021/22 по личным причинам. «Ришон – один из ключевых игроков нашей команды, он очень важен для нашего успеха.
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