Армия Израиля: ЦАХАЛ готов к обороне и нападению на севере страны

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что северная граница страны хорошо подготовлена к обороне и нападению, израильские военные готовы нанести точные удары по источникам обстрела со стороны ливанской шиитской группировки "Хезболла", передает РИА Новости.