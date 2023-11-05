Армия Израиля: ЦАХАЛ готов к обороне и нападению на севере страны

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что северная граница страны хорошо подготовлена к обороне и нападению, израильские военные готовы нанести точные удары по источникам обстрела со стороны ливанской шиитской группировки "Хезболла", передает РИА Новости.
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