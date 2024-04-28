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Владимир Машков наградил мэтров театра

Владимир Машков наградил мэтров театра

В Большом театре вручили специальные «Золотые маски» Владимир Машков Предоставлено организаторамиВ рамках юбилейного, 30-ого фестиваля «Золотая Маска» в Бетховенском зале Большого театра прошла торжественная церемония вручения специальных премий «За выдающийся вклад в развитие искусства».

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